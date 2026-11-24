Un Tir lo ha schiacciato contro un muro mentre stava lavorando in una azienda a Barletta, nel quartiere Borgovilla - Patalini. Angelo Marchetti, operaio di 57 anni che stava lavorando alla raccolta delle olive, è morto nella mattinata di martedì. Il decesso è avvenuto a causa dei politraumi riportati nell'incidente sul posto di lavoro. Indagano i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl Bat, nel tentativo di chiarire la dinamica dell'incidente.