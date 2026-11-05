In poche ore

Incidenti sul lavoro, due vittime a Pavia e in provincia di Isernia

Gli infortuni si sono verificati in mattinata: nulla da fare per un 54enne e un 30enne 

05 Nov 2026 - 15:06
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Ancora incidenti sul lavoro: due uomini sono morti in poche ore, in provincia di Pavia e nell'Isernino. Nel Pavese un 54enne è rimasto schiacciato sotto il rimorchio di un carro agricolo, mentre nella zona di Isernia un 30enne è stato travolto da una rotoballa.

Leggi anche

Morti sul lavoro, ennesima giornata di dolore: cinque vittime in poche ore

Benevento, operaio precipita da una scala e muore

54enne muore in provincia di Pavia

  Il primo infortunio è avvenuto in mattinata in località Cassinassa del Comune di Castana (Pavia). Secondo una prima ricostruzione, il 54enne stava operando sotto il rimorchio sollevato di un mezzo agricolo che, per cause ancora da chiarire, si sarebbe sganciato, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 

Leggi anche

Sardegna, schiacciato dal furgone che stava riparando: muore 42enne

Morti sul lavoro, ennesima giornata nera: due vittime tra Verona e Ancona

A Isernia perde la vita un 30enne

  A Pozzilli, in provincia di Isernia, il secondo incidente, avvenuto in tarda mattinata. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una rotoballa mentre era impegnato nelle operazioni di scarico del materiale. A lanciare l'allarme sono stati alcuni colleghi che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il trentenne non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto; la procura di Isernia, che indaga sull'incidente, ha disposto il sequestro della salma. 

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
incidenti sul lavoro

Sullo stesso tema