Incidenti sul lavoro, due vittime a Pavia e in provincia di Isernia

Il primo infortunio è avvenuto in mattinata in località Cassinassa del Comune di Castana (Pavia). Secondo una prima ricostruzione, il 54enne stava operando sotto il rimorchio sollevato di un mezzo agricolo che, per cause ancora da chiarire, si sarebbe sganciato, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.