Incidenti sul lavoro, due vittime a Pavia e in provincia di Isernia

Ancora incidenti sul lavoro: due uomini sono morti in poche ore, in provincia di Pavia e nell'Isernino. Nel Pavese un 54enne è rimasto schiacciato sotto il rimorchio di un carro agricolo, mentre nella zona di Isernia un 30enne è stato travolto da una rotoballa.
54enne muore in provincia di Pavia
Il primo infortunio è avvenuto in mattinata in località Cassinassa del Comune di Castana (Pavia). Secondo una prima ricostruzione, il 54enne stava operando sotto il rimorchio sollevato di un mezzo agricolo che, per cause ancora da chiarire, si sarebbe sganciato, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
A Isernia perde la vita un 30enne
A Pozzilli, in provincia di Isernia, il secondo incidente, avvenuto in tarda mattinata. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una rotoballa mentre era impegnato nelle operazioni di scarico del materiale. A lanciare l'allarme sono stati alcuni colleghi che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il trentenne non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto; la procura di Isernia, che indaga sull'incidente, ha disposto il sequestro della salma.