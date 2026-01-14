Barista ucciso a Mira, fermato il complice di Salvagno

Al centro della vicenda ci sarebbe un video a sfondo sessuale, registrato all’interno di un night club, che mostrerebbe Salvagno in compagnia di una persona transgender. Il 40enne temeva che il filmato, che riteneva in possesso del barman, potesse circolare e avere ripercussioni sulla sua carriera professionale. Da qui, secondo il pubblico ministero, sarebbero nate pressioni sempre più insistenti nei confronti del barman affinché cancellasse il materiale. Le indagini hanno inoltre portato alla luce una serie di messaggi dal contenuto intimidatorio, inviati nei giorni precedenti all’omicidio. In uno di questi, spedito il giorno di Natale tramite Telegram, Salvagno avrebbe manifestato in modo esplicito la volontà di agire, lasciando presagire conseguenze violente.