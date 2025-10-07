Barista aggredita e rapinata a Maranello, la donna: "Presa a sprangate, è stato un incubo"

"Ha iniziato a prendermi a sprangate in testa e io ho provato a ripararmi con le braccia, nel frattempo è arrivato dietro al bancone e quando l'ho visto così vicino ho pensato che mi avrebbe massacrato. È stato un incubo - prosegue la signora Carmela - Ha preso i soldi in cassa, c'erano solo 190 euro, e mentre era lì sono riuscita a scappare fuori, poco dopo i carabinieri lo hanno preso" dice.