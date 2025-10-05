Aggredito a coltellate a Modena, tunisino muore in ospedale

Un tunisino ferito a coltellate nella notte a Modena è morto in ospedale dove era stato ricoverato. L'aggressione è avvenuta intorno all'una in via Roncaglia: l'uomo è stato ferito con un'arma da taglio, un coltello o forse un machete, all'interno dl suo alloggio, e quindi inseguito anche durante la fuga in strada. L'aggressore ha quindi fatto perdere le tracce, mentre la vittima, soccorsa, è stata portata all'ospedale di Baggiovara dove è poi avvenuto il decesso. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica e il contesto del delitto.