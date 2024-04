Bari, vino nel biberon per errore: bimbo di 4 mesi in coma etilico

Un bimbo di quattro mesi è ricoverato in rianimazione all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Il piccolo è finito in coma etilico, provocato dall'assunzione di vino: per un errore nella preparazione del biberon, la sostanza alcolica sarebbe stata usata per diluire il latte in polvere. La madre, accortasi dell'errore, lo ha portato al pronto soccorso di Brindisi dove è stato sottoposto a una lavanda gastrica prima di essere intubato e trasferito.