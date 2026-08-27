Bari, viaggiava con tre missili da guerra nel furgone: arrestato un francese

Attraverso una nota l'avvocato del cittadino francese ha dichiarato che "il trasporto oggetto del procedimento era pienamente autorizzato dal ministero della Difesa francese ed era destinato a una base Nato in Grecia. Il materiale trasportato è composto da modelli inerti, privi di qualsiasi capacità offensiva. La società Mbda France ha fornito documentazione tecnica e giuridica che chiarisce integralmente la regolarità dell'operazione". Da oltre due mesi e mezzo, il 46enne è in carcere e si dichiara estraneo a qualsiasi condotta illecita. Il 46enne, ha aggiunto l'avvocato Schino, "ha sin dall'inizio collaborato spontaneamente con le autorità. La difesa confida nel lavoro della magistratura barese, che sta conducendo i necessari approfondimenti".