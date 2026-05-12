Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori: una madre e due papà. Lo ha disposto la Corte di Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato.