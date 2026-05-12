Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori: una madre e due papà. Lo ha disposto la Corte di Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato.
Bari, riconosciuto un bimbo con una madre e due padri
Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata: la madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni. Il piccolo è stato concepito naturalmente e riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico. Il compagno del padre, dopo un po' avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, ottenendo l'ok del giudice tedesco visto che in Germania, dove i genitori vivono stabilmente, l'adozione in questi casi è permessa.
In seguito la coppia di papà ha chiesto che il riconoscimento fosse trascritto anche in Italia, in Puglia, dove il secondo padre è registrato all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Amara la sorpresa dei tre genitori quando è arrivata la risposta negativa da parte di un comune pugliese.
L'ok della Corte d'Appello
Da qui il caso è finito alla Corte d'Appello di Bari che invece ha disposto la trascrizione dell'atto che riconosce tutti e tre i genitori anche in Italia, rifacendosi anche alla decisione del giudice tedesco che, a sua volta aveva dato il via libera.