Bari, la moglie vola giù dal balcone, poi lui la segue e si butta: morti tutti e due

Tragedia a Bisceglie, dove marito e moglie sono precipitati dal balcone della loro abitazione durante una lite. Entrambi sono morti sul colpo. Sul posto, in via Vittorio Veneto, sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Trani che stanno indagando sull'accaduto. Non è ancora chiaro al momento se l'uomo, di 61 anni, abbia spinto la moglie 54enne facendola precipitare dal balcone per poi togliersi la vita lanciandosi a sua volta, o se sia caduto non intenzionalmente nell'atto di spingere la donna. I due coniugi erano in fase di separazione.