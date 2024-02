Mafia, a Bari 130 indagati: ingerenza nelle comunali del 2019

Tgcom24

A ciò si aggiungono l'illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti, frode in competizioni sportive, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

Ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari anche per la consigliera comunale di Bari, Maria Carmen Lorusso, e per il padre, Vito Lorusso, medico oncologo, nell'inchiesta coordinata dalla Dda del capoluogo pugliese in cui viene contestata anche l'ingerenza politico elettorale di gruppi ritenuti di stampo mafioso, in occasione delle amministrative a Bari svolte il 26 maggio 2019. Il medico era stato arrestato lo scorso 12 luglio, in flagranza di reato, con le accuse di concussione e peculato ai danni di 17 pazienti, e poi licenziato dall'istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari. Per il marito della consigliera comunale, candidata in una lista civica, Giacomo Olivieri, è stato disposto il carcere.