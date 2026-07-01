Bari, muore dopo essere stata investita da uno scooter: donati gli organi

Fegato, reni e cornee sono stati donati da una 46enne di Bisceglie, in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di due figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di martedì è stato accertato il decesso e i famigliari hanno acconsentito alla donazione.
Il fegato è stato prelevato dai chirurghi del Policlinico di Bari, i reni da una equipe chirurgica del Policlinico di Foggia, mentre le cornee sono state prelevate dagli oculisti di Andria e trasferite alla Banca degli occhi di Mestre. "Il nostro pensiero va ai suoi figli e alla sua famiglia perché possano trovare nella forza della vita che continua una strada per gestire e lenire il dolore immenso della perdita - ha dichiarato in una nota Alessandro Di Bello, direttore generale della Asl Bat che ha espresso così la sua vicinanza ai famigliari della 46enne - Ringrazio la famiglia che in un momento difficile si è espressa a favore della vita che continua. L'abbraccio di tutti noi va ai due figli piccoli della donna".