Bari, muore dopo essere stata investita da uno scooter: donati gli organi

Il fegato è stato prelevato dai chirurghi del Policlinico di Bari, i reni da una equipe chirurgica del Policlinico di Foggia, mentre le cornee sono state prelevate dagli oculisti di Andria e trasferite alla Banca degli occhi di Mestre. "Il nostro pensiero va ai suoi figli e alla sua famiglia perché possano trovare nella forza della vita che continua una strada per gestire e lenire il dolore immenso della perdita - ha dichiarato in una nota Alessandro Di Bello, direttore generale della Asl Bat che ha espresso così la sua vicinanza ai famigliari della 46enne - Ringrazio la famiglia che in un momento difficile si è espressa a favore della vita che continua. L'abbraccio di tutti noi va ai due figli piccoli della donna".