Bari, cane ucciso da un cinghiale in città: potrebbe pagare la regione

Il primo maggio la denuncia dell’accaduto ha cominciato a girare sui social: un cane azzannato e ucciso da un cinghiale, nel quartiere San Paolo di Bari. Non è certo il primo episodio di aggressione da parte di cinghiali in città: gli animali sono soliti circolare in libertà, soprattutto nei quartiere periferici, e i cittadini sono esasperati. Il procedimento giudiziario avviato dal proprietario del cane potrebbe ora concludersi con un risarcimento da parte della Regione Puglia.