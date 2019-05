Bari, cagnolini tenuti in condizioni terribili senza acqua o cibo

“Striscia la Notizia” ha ricevuto diverse segnalazioni da Palo del Colle, in provincia di Bari, dove il proprietario di un uliveto ha rinchiuso molti cagnolini in delle gabbie tenendoli in condizioni davvero terribili. Mancanza d’acqua e di cibo, recinti piccolissimi e sporchissimi che non vengono aperti da mesi: è così che vivono i cuccioli tra la loro sporcizia e escrementi. Il proprietario del terreno ha cercato di difendersi, ma le condizioni di questi cani sono così spaventose da non poter essere giustificato in nessun modo.