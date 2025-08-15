Logo Tgcom24
Cronaca
Bari, cade mentre sta montando le luminarie: morto operaio

Il 46enne, secondo quanto si apprende, stava lavorando in quota con un cestello e sarebbe precipitato

15 Ago 2025 - 11:38
© Carabinieri

© Carabinieri

Un operaio di 46 anni è morto questa a Valenzano, in provincia di Bari, mentre era impegnato nel montaggio di alcune luminarie per le celebrazioni per la festa patronale. L'uomo, secondo quanto si apprende, stava lavorando in quota con un cestello e sarebbe precipitato: inutili, purtroppo, i soccorsi. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal. Accertamenti, riporta Baritoday, sono in corso per ricostruire con esattezza l'accaduto.

