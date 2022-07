Bari, bambina bocciata in seconda elementare | I genitori fanno ricorso: "Nessuno ci aveva mai avvertito di nulla"

Sono queste alcune delle motivazioni, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, che hanno portato alcuni insegnanti di una scuola elementare di Bari a bocciare una bambina di sette anni . Una decisione, quella dei docenti, che i genitori della piccola non si aspettavano potesse arrivare a fine anno. Nessuno li avrebbe mai avvisati del rendimento scolastico della figlia. Di qui, la decisione di ricorrere al Tar di Bari.

La motivazione dei docenti

- "È integrata nel gruppo di classe. Rispetta gli altri, ma poco le regole scolastiche e la vita sociale. Ha sviluppato un impegno limitato alla richiesta. Ha evidenziato un interesse selettivo. La partecipazione è stata discontinua e sollecitata. Ha raggiunto una minima autonomia personale. Il metodo di studio è essenziale per le fasi del lavoro scolastico. A causa delle ripetute assenze la preparazione risulta lacunosa, pertanto è insufficiente". È questo il giudizio che ha portato i maestri a optare per una bocciatura dell'alunna.

La reazione dei genitori -

Decisione che non ha convinto affatto i genitori che si sono rivolti subito a un legale. E hanno inoltrato il ricorso al Tar per chiedere "l’annullamento, previa sospensiva, del verbale del 17 giugno 2022 del consiglio dei docenti con cui è stata deliberata la non ammissione alla classe terza elementare e di ogni altro atto compresi i giudizi individuali e collegiali dei docenti che hanno deliberato".

Secondo i legali gli insegnanti "non hanno mai segnalato problemi nell’apprendimento e nella concentrazione dell'alunna e la condotta è sempre stata serena e rispettosa delle regole". Inoltre il registro elettronico della scuola elementare, segnalano sempre gli avvocati, racconta che "nel corso del secondo quadrimestre e, in particolar modo, negli ultimi mesi, la bambina ha conseguito voti buoni e anche ottimi (LA-LB, livelli intermedio e base, secondo la nomenclatura ministeriale) nella maggior parte delle materie".