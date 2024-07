Bari, università perde i documenti e dopo dieci anni annulla la laurea di un medico

La dottoressa ha fatto subito ricorso al Tar. "È pacifico che l’Università abbia smarrito la documentazione formata dieci anni prima” è stata la sentenza del Tribunale amministrativo. Nella prima seduta di laurea la posizione della studentessa era stata verificata dall’università, che aveva controllato l’effettivo svolgimento degli esami in Spagna, convalidati dal Consiglio di facoltà di Medicina. "La certificazione propedeutica all’accesso alla seduta di laurea rilasciata nel 2013 a firma del responsabile di Area e del capo Divisione – spiegano i giudici – non può oggi essere smentita dal fatto che i documenti su cui si basava quella certificazione non si trovano".



La vicenda potrebbe finire qua, a meno che l'università non decida di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato.