Morto l'ideatore della "Casa che gira": l'abitazione che ruota su se stessa per seguire il sole

Alta circa 8 metri e larga 16, poggia su un cuscinetto di 98 sfere: un motore elettrico da 2 cavalli la porta a un giro completo in 56 minuti, o in 24 ore in base alla velocità che desiderava Beltramone. Per la sua casa era diventato un personaggio su giornali e televisione. A chi in passato gli aveva chiesto il perché di un'abitazione così aveva risposto: "Così sono sempre baciato dal sole". Il funerale sarà celebrato venerdì, 9 ottobre, nella parrocchia di Barge.