Bancarotta, la madre di Renzi rischia il processo anche a Cuneo

Il 28 febbraio il tribunale di Cuneo deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio di Laura Bovoli. La madre di Matteo Renzi, ai domiciliari con il marito nell'ambito di un'altra indagine, è accusata di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta Srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. La donna, in particolare, è accusata di aver contribuito a redigere le fatture false.