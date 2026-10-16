Balloon Cup 2026 a Piacenza, tre giorni tra mongolfiere e Frecce Tricolori

L'accesso alla Balloon Cup è gratuito. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre l'ingresso del pubblico è previsto dalle 7 alle 17.30, mentre domenica 18 ottobre dalle 7 alle 15.30. Il villaggio è aperto venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30. Alcune attività e spettacoli proseguono oltre questi orari, secondo il programma ufficiale. Per aggiornamenti, eventuali variazioni meteorologiche e informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il sito ufficiale (www.ballooncup.it).

