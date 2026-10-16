Balloon Cup 2026 a Piacenza, tre giorni tra mongolfiere e Frecce Tricolori
Dal 16 al 18 ottobre l'aeroporto militare di San Damiano ospita la terza edizione della manifestazione. In gara 32 equipaggi internazionali. Ingresso gratuito, spettacoli aerei, simulatori di volo e attività per bambini
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Trentadue equipaggi provenienti da tutto il mondo, le Frecce Tricolori e tre giorni di spettacoli dedicati al volo. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre torna all'aeroporto militare di San Damiano, a San Giorgio Piacentino, la terza edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup. La manifestazione, promossa dal ministero della Difesa e organizzata da Difesa Servizi e Aeronautica Militare, trasforma 19 ettari dell'aeroporto in un grande villaggio aperto al pubblico, con ingresso gratuito.
Le gare e i voli in mongolfiera
Al centro dell'evento c'è una competizione internazionale di lunga distanza, unica in Europa nella categoria FAI 2, che coinvolge 16 mongolfiere ad aria calda e 16 palloni a gas. La partenza della gara dei palloni a gas è stata anticipata a giovedì 15 ottobre per ragioni meteorologiche. Ogni giorno sono previste gare di volo libero alle 7.30, mentre i decolli pomeridiani delle mongolfiere ad aria calda sono in programma venerdì e sabato alle 16.30. Per il pubblico sono disponibili anche otto mongolfiere dedicate ai voli vincolati, con prenotazioni andate esaurite in pochi minuti. Gli orari delle attività di volo possono variare in base alle condizioni atmosferiche.
Frecce Tricolori: quando vederle
Tra gli appuntamenti più attesi figurano le esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Venerdì 16 ottobre è previsto l'atterraggio delle Frecce Tricolori tra le 9.45 e le 10, seguito dalle prove tra le 12 e le 12.30. Sabato 17 ottobre l'addestramento è programmato sempre dalle 12 alle 12.30, mentre domenica 18 ottobre, nella stessa fascia oraria, si terrà l'esibizione. Sabato pomeriggio, dalle 14 alle 14.45, è inoltre previsto il sorvolo della Formazione Legend.
Il programma
Sabato 17 ottobre, alle 9.30, Bert Padelt racconterà la storica traversata dell'Atlantico insieme a Marco Majrani. Alle 15 spazio agli astronauti dell'Aeronautica Militare Luca Parmitano e Andrea Patassa, protagonisti di un incontro trasmesso in diretta su ANSA.it. Alle 17.30 è previsto il talk con Jacopo D'Alesio, conosciuto come Jakidale, dedicato al progetto ICARUS, l'aereo di carta più grande del mondo, entrato nel Guinness dei primati.
Domenica 18 ottobre, oltre all'esibizione delle Frecce Tricolori, il programma comprende alle 12.45 un incontro dedicato a Valore Paese Italia e alle ricadute territoriali del progetto. Alle 13.30 il pubblico potrà incontrare i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale. La cerimonia di premiazione e chiusura è prevista dalle 15 alle 16.
Le attività per bambini e famiglie
Il villaggio propone simulatori di volo, esperienze di realtà virtuale, velivoli storici e un padiglione dedicato allo spazio, con un percorso dallo Sputnik alla Stazione Spaziale Internazionale. I più piccoli possono partecipare a laboratori per costruire mongolfiere e aquiloni, giocare a bubble football e assistere agli spettacoli di bolle di sapone di Billy Bolla. Veronica Maya e il Millennium Ensemble portano in scena "Il mondo delle favole", mentre Radio Bruno accompagna le giornate con musica e DJ set. Presenti anche due aree gastronomiche dedicate ai prodotti del territorio, con un'offerta senza plastica monouso. La manifestazione ospita inoltre iniziative solidali a sostegno della ricerca oncologica pediatrica, tra cui la mongolfiera KiKa, legata all'omonimo progetto benefico olandese.
L'accesso alla Balloon Cup è gratuito. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre l'ingresso del pubblico è previsto dalle 7 alle 17.30, mentre domenica 18 ottobre dalle 7 alle 15.30. Il villaggio è aperto venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30. Alcune attività e spettacoli proseguono oltre questi orari, secondo il programma ufficiale. Per aggiornamenti, eventuali variazioni meteorologiche e informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il sito ufficiale (www.ballooncup.it).