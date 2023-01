Baggiovara (Modena), ragazze investite sulle strisce: sono gravi

A Baggiovara (Modena) due ragazze di 17 e 18 anni sono state ricoverate in gravi condizioni dopo essere state investite da un'auto durante un attraversamento sulle strisce.

Le giovani sono state trasportate all'ospedale di Baggiovara. Un suv le ha falciate mentre attraversavano sulle strisce pedonali in viale Monte Kosica a Modena, una zona a ridosso del cento storico. La polizia locale sta indagando e cercando di stabilire il colore dei rispettivi semafori, quello per l'auto e quello per i pedoni al momento dell'incidente stradale.