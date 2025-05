Bagarre in commissione Difesa su ok a tecnologie da Israele dopo le azioni contro Gaza

Momenti di tensione in commissione Difesa alla Camera, prima del via libera al proseguimento di un programma che prevede l'acquisto di strumenti tecnologici da aziende israeliane. L'opposizione, visto quanto sta accadendo a Gaza, aveva chiesto la sospensione del provvedimento che invece la maggioranza ha approvato. In particolare il deputato di Avs, Marco Grimaldi, presente alla riunione pur non facendone parte, avrebbe indirizzato dure accuse alla maggioranza urlando: "Fate schifo". Ne sarebbe seguito un acceso scontro verbale con la maggioranza e in particolare con alcuni esponenti di FdI.