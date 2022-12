Babbo Natale per necessità, la storia di un pensionato: "Lo faccio per arrotondare"

Essere Babbo Natale, ma per necessità. È la storia del signor Mario, pensionato di 74 anni, che da tempo ormai durante le festività natalizie indossa il suo cappello e la sua giacca rossa per incontrare i bambini. A "Controcorrente" ha raccontato come è nata la sua avventura nei panni di Santa Claus: "A causa della mia barba - ha spiegato - un prete mi disse che glielo ricordavo e così ho cominciato".

Da allora, Mario tutti gli anni diventa Babbo Natale, ma la sua non è una semplice vocazione. Ammette di svolgere questo particolare lavoro soprattutto per necessità: "La mia pensione si aggira sui 900 euro - ha spiegato - ma per aiutare i miei figli ho dovuto fare la cessione del quinto e ora sfiora i 750 euro. Con questo lavoro solo nel mese di dicembre riesco a guadagnare anche tremila euro"