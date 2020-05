Azzolina: "Niente 6 politico, se lo studente è carente sarà possibile bocciare" | "Non ci sono condizioni per chiudere anno in classe"

"Resta ferma la possibilità di non ammettere all'anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico". Lo precisa la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina in audizione alla Camera. "La valutazione avverrà sulla base di quanto svolto, gli alunni potranno essere promossi anche in presenza di voti sotto il sei. Ma non sarà '6 politico'. Le insufficienze compariranno nel documento di valutazione", ha detto.

"Non ci sono condizioni per chiudere anno in classe" - "In una situazione così difficile il governo ha dovuto operare scelte importanti e difficili, impedendo, allo stato attuale la presenza a scuola degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti, e riducendo la presenza del personale Ata e dei dirigenti scolastici, limitandola alle sole attività ritenute indifferibili. Questo per contenere il contagio. Voglio ribadire, con chiarezza, che le condizioni sanitarie, ad oggi, non consentono di terminare l'anno scolastico in presenza, a scuola. E' per tale ragione che il Governo ha deciso il rientro a scuola da settembre prossimo", dice Lucia Azzolina.

Coronavirus, ecco come bambini e ragazzi potrebbero tornare tra i banchi di scuola. Mentre in Italia l'anno scolastico 2019/2020 è ormai chiuso a causa della pandemia di coronavirus, in alcuni Paesi europei e non solo i governi hanno deciso di far tornare bambini e ragazzi a scuola, adottando però misure di sicurezza. Prima fra tutte le mascherine, obbligatorie per tutti gli studenti. Le classi sono poi state modificate, sistemando i banchi, solo singoli, e a distanza di almeno un metro e mezzo l'uno dall'altro. Gli insegnanti, invece, oltre che mascherine devono indossare anche una visiera protettiva. Precauzioni che potrebbero essere importate nel nostro Paese in vista della riapertura della scuola.

A esame terza media concesso tempo che serve - "Accogliendo gli appelli pervenuti, ho subito dato la mia disponibilità a concedere tutto il tempo che serve alle istituzioni scolastiche per svolgere tutto il procedimento in assoluta serenità". Lo dice la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina intervenendo in audizione alla Camera a proposito degli esami di terza media. Secondo la bozza di ordinanza ministeriale il procedimento dell'esame doveva svolgersi entro la fine delle lezioni, dunque l'8 giugno.

Svizzera, gel e mascherine: gli studenti tornano a scuola. In Svizzera riaprono le scuole primarie e secondarie di primo grado: i bambini, fino a 15 anni, potranno dunque riprendere gli studi in aula. Le autorità hanno deciso una serie di misure per alleggerire il lockdown imposto nel Paese per contrastare la diffusione del coronavirus. La Svizzera ha registrato finora 30.305 casi di contagio e 1.833 morti, secondo il bilancio della Johns Hopkins University.

Importante supporto psicologico per studenti - "Per far fronte all'emergenza sanitaria sono stati attivati, grazie alla Task force ministeriale per le emergenze educative, appositi interventi di assistenza che si realizzano nel rapporto quotidiano con tutte le scuole e con le famiglie attraverso azioni concrete, tra cui mi sembra importante citare le azioni di supporto psicologico, rivolte a studenti, docenti e famiglie, per superare le difficoltà intervenute con l'insorgere dell'emergenza", ha detto ancora il ministro ascoltata in Commissione Cultura della Camera.