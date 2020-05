Coronavirus, ipotesi mascherine obbligatorie a scuola da settembre

Tra le ipotesi a cui si lavora per consentire il ritorno a scuola a settembre c'è quella di rendere la mascherina obbligatoria in classe. E' quanto stanno studiando gli esperti al lavoro sul piano di rientro sui banchi in tempi di coronavirus. Il dispositivo diventerebbe quindi obbligatorio per gli studenti sopra i sei anni, per i docenti e per tutto il personale scolastico.