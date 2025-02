Azouz Marzouk e la nuova vita dopo la strage di Erba: "Autista di bus a Lecco, qui mi hanno dato fiducia"

Ma soprattutto, racconta Azouz: "Qui sono stati gli unici a darmi fiducia – dice –. Mi considerano per chi sono, non per quello che mi è successo, quello che ho fatto o per chi ero prima. Per tutti sono semplicemente Azouz, non 'quello della strage di Erba'. Nessuno mi guarda strano o con curiosità come per chiedermi qualcosa". Una nuova vita di cui Marzouk è grato: "Sono veramente gli unici che mi hanno accettato e dato un’opportunità. Non mi era mai capitato prima. Spero di non deluderli", dice, aggiungendo che a Lecco ha intenzione di mettere radici insieme alla moglie, sposata nel 2009 in Tunisia, e alle tre figlie di 14, 10 e 8 anni. "Voglio diventare autista per loro, sono la mia vita, mi hanno dato la forza di ricominciare" conclude Marzouk.