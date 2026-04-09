Morte a Campobasso per presunta ricina, sentiti padre e figlia | Ascoltata anche una cugina

Per tutta la giornata di mercoledì, dalle 10 alle 20 circa, in questura a Campobasso, sono stati sentiti Gianni Di Vita e sua figlia Alice, i familiari delle due donne, mamma e figlia, morte per un sospetto avvelenamento nei giorni subito dopo Natale. Successivamente, è stata ascoltata anche una cugina di Di Vita, la quale vive a Pietracatella in una abitazione che si trova a poca distanza da quella delle vittime e dove Di Vita e sua figlia Alice si sono trasferiti da quando la loro casa è stata messa sotto sequestro. Gli interrogatori sono stati condotti dal capo della Squadra Mobile Marco Graziano e dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli.