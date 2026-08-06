Alcuni elementi emersi durante il sopralluogo rendono necessario approfondire le cause del decesso: la porta dell'appartamento era socchiusa, non sono stati rilevati segni di effrazione e il corpo dell'uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Il medico legale si è riservato ogni valutazione all'esito dell'esame autoptico, che dovrà chiarire le cause della morte. Al momento le principali ipotesi sono un malore o un incidente domestico, ma non si esclude alcuna pista.