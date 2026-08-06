L'ALLARME LANCIATO DAL PADRE

Avellino, trova il figlio morto in casa in una pozza di sangue: disposta l'autopsia | Non si esclude alcuna pista

L'appartamento era in disordine al momento del ritrovamento. La porta era socchiusa. Indagini in corso

06 Ago 2026 - 17:46
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale.

Google Preferred Site

Indagini in corso

 Alcuni elementi emersi durante il sopralluogo rendono necessario approfondire le cause del decesso: la porta dell'appartamento era socchiusa, non sono stati rilevati segni di effrazione e il corpo dell'uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Il medico legale si è riservato ogni valutazione all'esito dell'esame autoptico, che dovrà chiarire le cause della morte. Al momento le principali ipotesi sono un malore o un incidente domestico, ma non si esclude alcuna pista. 

Chi è il 42enne trovato morto

 L'uomo, originario di Napoli, secondo le testate locali si era trasferito recentemente ad Avellino per lavoro. Era sposato e aveva un figlio. Le indagini proseguono raccogliendo eventuali testimonianze e informazioni da vicini e parenti.

Ti potrebbe interessare

videovideo
avellino

Sullo stesso tema