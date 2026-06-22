Avellino, muore a 10 anni travolto da una jeep mentre guida la minimoto

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo che ha investito il piccolo si è fermato dopo l'impatto ed è a disposizione degli investigatori. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano e gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Lauro, che hanno effettuato i rilievi necessari. I militari hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. L'incidente si è verificato in un tratto caratterizzato da curve e tornanti: saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire eventuali responsabilità.