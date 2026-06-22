Avellino, muore a 10 anni travolto da una jeep mentre guida la minimoto
Il bambino era in sella alla moto sulla strada tra Lauro e Moschiano quando è stato investito da un'auto. Il padre era lì vicino. Inutili i soccorsi
© Istockphoto
Non ce l'ha fatta Cristian Romano: è morto a dieci anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto.
I soccorsi inutili
L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che vista la gravità delle condizioni del piccolo hanno richiesto anche il supporto dell'eliambulanza. Ma per Cristian non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. La salma è stata trasferita alla sala mortuaria dell'ospedale Moscati di Avellino, in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica.
Dinamica da chiarire
La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo che ha investito il piccolo si è fermato dopo l'impatto ed è a disposizione degli investigatori. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano e gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Lauro, che hanno effettuato i rilievi necessari. I militari hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. L'incidente si è verificato in un tratto caratterizzato da curve e tornanti: saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire eventuali responsabilità.
Il paese sotto choc
La notizia si è diffusa in poche ore in tutto il Vallo di Lauro, lasciando la comunità sotto choc. Il sindaco di Moschiano, comune di origine del piccolo, Sergio Pacia si è recato personalmente sul luogo della tragedia e ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Familiari, amici e cittadini si sono stretti attorno ai genitori di Cristian in un momento di immenso dolore.