A un 53enne di Montefusco, in provincia di Avellino, è stato imposto il divieto di avvicinamento alla ex moglie che perseguitava ormai da due anni.

L'uomo non si era mai rassegnato alla separazione e quasi ogni giorno, dall'ottobre del 2021, stalkerizzava la ex, una 46enne trasferitasi nel frattempo nel comune di Prata Principato Ultra, con appostamenti e pedinamenti fino a raggiungerla sul posto di lavoro. "Tempo al tempo, preparati la bara", "Hai le ore contate, sto arrivando": questi tra gli altri messaggi che pubblicava su un social network che però non erano stati ritenuti, fino a oggi sufficientemente attendibili per incriminarlo.