Avellino, matrimonio finisce in fiamme: la torta brucia e lo sposo si ustiona

L'incendio - Le fontane di fuoco hanno fatto il loro dovere, fin troppo. Le scintille sono arrivate al soffitto e ai tendaggi e immediatamente hanno preso fuoco. Non c'è stato neppure il tempo di attivare gli estintori. In pochi minuti la hall dell'albergo dove si stava concludendo il banchetto è stata invasa dalle fiamme, mentre tra gli invitati si diffondeva il panico. Il personale dell'albergo ha aiutato le persone a mettersi in salvo, mentre venivano allertati i soccorsi.