Avellino, matrimonio finisce in fiamme: la torta brucia e lo sposo si ustiona

Le fontane di fuoco intorno alla torta sono arrivate al soffitto e ai tendaggi ed è immediatamente scoppiato l'incendio
Nessun finale da favola per un matrimonio in provincia di Avellino. Anzi. Era tutto pronto: la torta nuziale imbandita su un tavolo circondato da una batteria di fuochi d'artificio nella elegante hall di un albergo ristorante di Ariano Irpino. Secondo il programma allo scoccare della mezzanotte fontane luminose avrebbero incorniciato il bacio degli sposi al taglio della prima fetta del dolce per suggellare la fine di un banchetto andato avanti per tutto il giorno. E invece, tutto è andato in fumo.
L'incendio - Le fontane di fuoco hanno fatto il loro dovere, fin troppo. Le scintille sono arrivate al soffitto e ai tendaggi e immediatamente hanno preso fuoco. Non c'è stato neppure il tempo di attivare gli estintori. In pochi minuti la hall dell'albergo dove si stava concludendo il banchetto è stata invasa dalle fiamme, mentre tra gli invitati si diffondeva il panico. Il personale dell'albergo ha aiutato le persone a mettersi in salvo, mentre venivano allertati i soccorsi.
I danni - Lo sposo è finito in ospedale per le ustioni, ristorante devastato, sposa sotto shock, invitati presi dal panico e abiti in fumo. E tutto per una torta scenografica.