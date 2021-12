Avellino, incendio in un centro accoglienza: un ferito grave

Vigili del Fuoco

Paura in provincia di Avellino per 53 persone che sono state evacuate nella notte a causa di un incendio. Il rogo ha interessato una palazzina a Prata di Principato Ultra, adibita a centro di accoglienza per migranti e ora dichiarata inagibile. Si indaga sull’origine dell'episodio che ha interessato principalmente il primo piano e ha provocato due feriti: un ospite del Gambia si troverebbe in ospedale in gravi condizioni dopo essersi lanciato dal balcone per sfuggire alle fiamme, mentre un operatore della struttura sarebbe stato ricoverato dopo un'intossicazione causata dall'inalazione di fumo.