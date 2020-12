"Imbuca" i ricordi del maledetto 2020 e mandali nel futuro: la capsula del tempo da aprire fra 50 anni

Facebook

Imbuca e manda nel... 2071. A Calitri, in provincia di Avellino, l'associazione "Sgradevole" ha collocato una mailbox nei pressi di un bar in cui depositare "paure e ansie legate al Covid, ma anche sogni, speranze e passioni da immortalare in lettere, foto e piccoli oggetti relativi all'attuale epoca. Senza dimenticare folklore e tradizioni". Nel 2021, il materiale raccolto sarà poi inserito in una capsula del tempo in acciaio che verrà sotterrata nel paese per poi essere riscoperta e aperta tra cinquant'anni.