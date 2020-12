La piccola Giada affida la lettera di Natale al palloncino, i doni le arrivano dalla... polizia 

I desideri si avverano, soprattutto se sei una bambina e si avvicina il Natale. Giada, 10 anni, di Bergamo, aveva scritto la classica lettera per i regali affidandola poi a un palloncino lanciato in aria. Per caso il palloncino è stato recuperato da un altro bambino che, per trovare Giada, si è rivolto alla polizia. Gli agenti hanno rintracciato la piccola portandole i doni richiesti in occasione di Santa Lucia, festività molto sentita nella città lombarda. I suoi desideri sono stati esauditi e lGiada ha potuto vivere in pieno la magia del Natale.