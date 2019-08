Avellino, detenuto si dà fuoco nel carcere di Ariano Irpino

Un detenuto nel carcere di Ariano Irpino (Avellino) si è dato fuoco all'interno della sua cella in preda ad un raptus. Si tratta di un giovane napoletano di 24 anni che ha riportato gravi ustioni. Soccorso dagli agenti in servizio, è stato trasportato in ospedale, per poi essere trasferito, a causa delle gravi ferite riportate, in eliambulanza al Centro grandi ustioni dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli.