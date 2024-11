Avellino, 14enni trovano un borsello con 15mila euro e una catenina d'oro sul bus: lo consegnano all'autista

Tre 14enni studentesse dell'istituto alberghiero di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, stavano rientrando da scuola quando su un sedile dell'autobus hanno trovato un borsello nero, probabilmente dimenticato a bordo da un passeggero. Controllando se vi fossero documenti all'interno hanno trovato 15mila euro in contanti divisi in tre mazzette avvolte da elastici e una catenina d'oro.