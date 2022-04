Autostrade per l'Italia, al via il servizio "Cashback con targa"

E' attivo il nuovo servizio "Cashback con targa", valido sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia e sviluppato dalla start-up del Gruppo Aspi Free To X.

Lo annuncia la società in una nota, precisando che dal primo maggio il rimborso scatterà a partire dai 10 minuti di ritardo dovuto ai cantieri, rispetto ai 15 attuali, per viaggi fino ai 99 chilometri. "Il servizio rende più semplice e automatico il risarcimento anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio", viene spiegato, e "sarà sufficiente registrarsi sulla App".