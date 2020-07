Autostrade, ministro De Micheli: nel 2020 nessun aumento dei pedaggi

"A oggi non vi è stato, e non vi sarà per il 2020, alcun incremento tariffario per i pedaggi autostradali". Lo assicura il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, al question time in Senato. "Nella valutazione dei Piani economico-finanziari dei concessionari si terrà conto dell'esigenza di favorire la mobilità sul territorio, anche attraverso politiche tariffarie coerenti con gli effetti economici determinati dall'emergenza Covid-19", sottolinea.

"Ingresso di Cdp non è statalizzazione" Il ministro afferma quindi che "l'ingresso di Cassa depositi e prestiti non determina affatto una statalizzazione di Aspi, dal momento che si prevede l'ingresso di nuovi investitori privati, ma consentirà di velocizzare il processo di trasformazione di detta società in una public company e di reperimento di risorse da impiegare sull'infrastruttura". Non ci sarà, precisa, "nessun passaggio di denaro tra Cdp e Atlantia".

"Non ci sarà passaggio di denaro tra Atlantia e Cdp" "Atlantia si è resa disponibile all'aumento di capitale di Cdp - precisa -. Non ci sarà alcun passaggio di denaro tra Cdp e Atlantia. Entreranno anche altri investitori istituzionali, fino all'ultima fase dove ci sarà un passagio con la quotazione in Borsa. Per gli impegni nel rapporto concessorio, le condizioni per il ripristino della piena sicurezza".

"Soluzione evita paralisi infrastrutture stradali""La soluzione individuata garantisce la piena realizzazione degli interessi pubblici connessi all'esigenza di evitare qualsivoglia discontinuità nell'attività di gestione della infrastruttura stradale - continua -, che avrebbe determinato una paralisi dell'intero sistema paese, di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, prevedendo al contempo l'effettuazione di nuovi e consistenti investimenti, e di tutelare i risparmiatori".

"Entro 28 luglio ripristino viabilità Liguria" Dopo le polemiche relative alle lunghe code causate dai cantieri sulla viabilità ligure, la De Micheli assicura che "entro il prossimo 28 luglio saranno completate le verifiche e gli interventi e ripristinate le normali condizioni" nella Regione. "Confermo - spiega - che si sono verificati gravi disagi molto gravi per l'utenza e lunghe attese per effettuare gli spostamenti sulla rete autostradale ligure. Ritengo però che non possa mettersi in discussione la convinzione che la sicurezza delle infrastrutture costituisca un presupposto imprescindibile per garantire l'effettivita' del diritto alla mobilità".