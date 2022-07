Autostrade, governo revoca concessione di A24 e A25

Il Consiglio dei ministri ha revocato la concessione dell'Autostrada dei Parchi, riprendendo il controllo di A24 e A25.

"Il provvedimento è storico e siamo molto soddisfatti. Finalmente si riequilibra il potere tra i concessionari e lo Stato", ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. La convenzione per la gestione in concessione delle due autostrade, si legge nel provvedimento, "è risolta per grave inadempimento del concessionario".