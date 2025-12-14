Auto in fiamme nel Milanese, all'interno un cadavere carbonizzato

Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato in un'auto in fiamme a Masate (Milano). Il corpo era irriconoscibile e l'identità risulta per ora ignota. A chiamare i soccorsi, nel pomeriggio di domenica, sono stati alcuni passanti che hanno visto alzarsi una colonna di fumo dal retro del cimitero del paese. La vettura andata a fuoco era in una stradina di campagna: dopo le operazioni per spegnere il rogo è stato recuperato il cadavere. Sul caso indagano i carabinieri del Comando provinciale di Milano.