Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il trentenne al volante

© Ansa
© Ansa
Una decina le persone investite. La vettura ha poi finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il sindaco: "Atto drammatico, a una donna dovranno amputare entrambe le gambe"
© Ansa
© Ansa
Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono sette feriti: almeno due sarebbero in grave condizioni, come riferisce il sindaco Massimo Mezzetti. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente - un "nordafricano di circa 30 anni" - è rimasto a sua volta ferito nell'impatto: si è allontanato a piedi dopo l'incidente, e durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine all'incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. Testimoni: "L'auto andava a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare".
"Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare", raccontano alcuni testimoni.
"A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe: è la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio", ha spiegato il sindaco Mezzetti.
La dinamica non è ancora chiara. Nel pomeriggio, in via Emilia centro, a Modena un'auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all'altezza di largo Porta Bologna: circa dieci persone sono state colpite e diversi sono i feriti, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso. Sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 partiti da Bologna e Pavullo.
Quattro o cinque persone hanno inseguito e contribuito a catturare l'automobilista. "Voglio ringraziare questi cittadini. L'uomo era anche armato di coltello, hanno avuto coraggio e grande senso civico. Il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento", ha detto il sindaco.
La zona, molto affollata di sabato pomeriggio, è stata transennata con nastro bianco e rosso. Diverse ambulanze e soccorsi vengono prestati ai feriti in strada. Sul posto carabinieri, guardia di finanza e polizia, per gestire la situazione.
È in stato di fermo l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni in centro a Modena. Secondo quanto si apprende, sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni, nato e vissuto in provincia di Modena. Risulterebbe incensurato.
"Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico, Sono profondamente colpito", "qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave". Sono le prime parole del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, sul posto appena accaduto l'investimento. L'autore, "pare un nordafricano, è in questura e lo stanno interrogando".
Non ci sono vittime, "ma sette feriti di cui due gravi trasportati al Maggiore di Bologna". È il bilancio del drammatico investimento avvenuto in pieno centro a Modena, riferito dal sindaco Massimo Mezzetti, sul posto.
Secondo le prime testimonianze, spiega il primo cittadino, l'auto guidata da una persona di origine nordafricana "ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate". "Lo hanno visto con un'arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno".
Uno dei pedoni travolti, con il sangue alla testa, racconta a Il Resto del Carlino come si è salvato e cosa ha visto. "Io mi sono buttato a terra, - dice ancora sotto shock, - una signora era anche lei ha terra, ha perso le gambe".
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, mentre la premier è impegnata all'Europe Gulf Forum a Navarino, in Grecia.