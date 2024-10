Auto contro scooter a Cagliari, 19enne in coma

Gravissimo incidente a Cagliari, un diciannovenne è volato dallo scooter ed è in coma. Ferito ma meno grave l'amico che era a bordo con lui. Da quanto ricostruito finora, a scontrarsi sono stati uno scooter, a bordo del quale viaggiavano i due ragazzi, e una Lancia Ypsilon guidata da una giovane con affianco la madre: all'altezza di un ipermercato, l'auto avrebbe girato a sinistra per entrare e in quel momento si sarebbe scontrata con lo scooter, con una dinamica ancora da accertare.