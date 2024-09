Emilio Petrone, 61 anni, manager ed ex amministratore delegato di Sisal e anche di Mooney, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio sull'autostrada A15, nel tratto Pontremoli-Berceto. Per cause ancora in corso di accertamento, Petrone, originario di Salerno e residente a Milano, avrebbe perso il controllo della sua vettura che si è schiantata contro il guardrail.