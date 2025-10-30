Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite: "Sangiuliano teme la verità"

Con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Il gip ha quindi emesso un provvedimento di sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia e da una testata online campana. I file sono stati rimossi. "Questo materiale oggi scotta solo perché l'ex ministro teme la verità", ha dichiarato Boccia.