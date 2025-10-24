Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia candidata per la lista di Bandecchi

Anche l'ex ministro e giornalista Rai, Gennaro Sangiuliano, è candidato alle regionali in Campania, previste per il 23 e il 24 novembre. "Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania", ha annunciato in un'intervista a Il Corriere della Sera. "La cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera. Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. E ne ho discusso anche con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, che stimo molto. C'è da riprendere un discorso, parlare della qualità della vita di tutti. Non c'è né rivalsa né riscatto", ha sottolineato.