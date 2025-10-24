Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia candidata per la lista di Bandecchi

L'imprenditrice di Pompei si presenta nelle circoscrizioni di Napoli, Caserta e Salerno. In corsa, per FdI, anche l'ex ministro Sangiuliano
Maria Rosaria Boccia è candidata alle elezioni regionali in Campania nella lista che sostiene la candidatura di Stefano Bandecchi alla guida della Regione. L'imprenditrice di Pompei si presenta, non da capolista, nelle circoscrizioni di Napoli, Caserta e Salerno. Boccia si è resa protagonista del caso che un anno fa ha portato alle dimissioni dal governo dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.
Anche l'ex ministro e giornalista Rai, Gennaro Sangiuliano, è candidato alle regionali in Campania, previste per il 23 e il 24 novembre. "Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania", ha annunciato in un'intervista a Il Corriere della Sera. "La cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera. Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. E ne ho discusso anche con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, che stimo molto. C'è da riprendere un discorso, parlare della qualità della vita di tutti. Non c'è né rivalsa né riscatto", ha sottolineato.
La candidatura dell'ex ministro della Cultura, però, rischiava di saltare a causa di un palese errore. "Gennaro Sangiuliano detto Genny, nato a Napoli 06-06-1862", era stato scritto sulla lista FdI. I dati anagrafici, si apprende da fonti del tribunale, sono stati corretti poco dopo - per la presentazione delle liste c'è tempo fino a sabato alle 12 - e così "Gennaro Sangiuliano detto Genny, nato a Napoli il 6 giugno del 1962", potrà correre in Campania.