Caso Sangiuliano, il Tribunale dei ministri archivia le accuse di peculato e rivelazione di segreto d'ufficio

"Oggi è una bella giornata non solo per Gennaro Sangiuliano, ma anche per le istituzioni. Con l'archiviazione da parte del Tribunale dei Ministri delle accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a suo carico, si chiude finalmente un capitolo infamante e tormentato per un uomo che non è mai venuto meno ai suoi obblighi istituzionali, che ha sempre onorato con dignità", ha commentato in una nota Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.