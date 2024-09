Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia torna subito sui social dopo la perquisizione: "Non ho paura"

Al momento sono due i capi di imputazione che i magistrati contestano alla 41enne. Per quanto riguarda l'accusa di violenza e minacce a corpo politico, cristallizzato all'articolo 338 del codice penale e che prevede condanne fino a 7 anni di carcere, nel decreto di perquisizione si afferma che l'indagata ha esercitato minacce idonee a "a compromettere la figura politica e istituzionale di Sangiuliano" in modo "da turbare l'attività e ottenere il conferimento della nomina a consulente per i Grandi Eventi, incarico di diretta collaborazione del ministro". In particolare dopo la fine della "relazione affettiva extraconiugale" con l'ormai ex ministro, e "dopo aver appreso che la bozza il decreto di nomina firmata dal ministro era stata bocciata per volontà dello stesso Sangiuliano", Boccia - secondo i pm - avrebbe messo in atto una serie di iniziative illecite. L'imprenditrice avrebbe contattato "ripetutamente" l'ex ministro chiedendo "appuntamenti", tutti "rifiutati", e avrebbe cercato anche di avere interlocuzioni con il dicastero per "conoscere gli esiti della procedura di nomina".