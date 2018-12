Attacco Strasburgo, lunedì l'autopsia sul corpo del reporter ucciso

Sarà effettuata lunedì l'autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi , il giornalista trentino vittima dell' attentato a Strasburgo . Successivamente è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia . Non è stata ancora fissata la data dei funerali , che saranno celebrati nel Duomo di Trento probabilmente tra mercoledì e giovedì. A Strasburgo restano per il momento la mamma Annamaria e la fidanzata Luana Moresco.

La morte del giovane giornalista italiano non fermerà però il suo sogno di raccontare l'Europa ai giovani e attraverso i giovani. Il rettore dell' Università di Trento, Paolo Collini, ha infatti annunciato il progetto di un network studentesco multilingue, finanziato anche da altri atenei.



Come riporta La Repubblica, Contini ha dichiarato: "Sono tempestato da telefonate e messaggi di rettori, docenti e studenti italiani ed europei che mi chiedono di realizzare il sogno di Antonio Megalizzi. Alla prossima Conferenza nazionale dei rettori proporrò di unire le forze per far nascere davvero una radio europea di studenti universitari che quotidianamente raccontino nelle varie lingue cos'è l' Europa agli altri studenti e ai giovani di tutto il continente".



Antonio, 29 anni, era a Strasburgo per il progetto Europhonica, una web radio con la quale collaborava. Europeista convinto, giudicato da tutti un bravo ragazzo, stava insieme a Luana da quattro anni. "Purtroppo siamo costretti a confermare che il nostro collega Antonio ci ha lasciati. I nostri pensieri vanno alla famiglia e a tutti i suoi amici e colleghi. Vi preghiamo di rispettare il momento doloroso", ha scritto su Twitter Europhonica. Intanto il presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige, Mauro Keller, nell'esprimere profondo cordoglio, annuncia che nei prossimi giorni verrà consegnato ai famigliari di Antonio Megalizzi il tesserino di iscrizione all'Ordine del giovane reporter, il quale nei prossimi mesi avrebbe completato la pratica per l'ingresso nell'elenco dei pubblicisti.