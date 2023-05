Attacco hacker filorussi contro il Viminale, bloccato il sito della carta identità | Viminale: solo problema di connessione internet

Nuovo attacco degli hacker filorussi "Noname057(16)" all'Italia.

Questa volta è stato preso di mira il portale per il rilascio della carta d'identità elettronica del Viminale, momentaneamente non raggiungibile. Gli esperti della Polizia postale stanno lavorando al ripristino del servizio. Come nei casi precedenti l'attacco è di tipo Ddos, Distributed denial of service, vale a dire che si invia un'enorme quantità di richieste al sito web obiettivo, che non è in grado di gestirle e quindi di funzionare correttamente.