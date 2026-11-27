Attacco con droni in Kuwait, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla morte dei due tecnici italiani
Coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a ricostruire la dinamica dell'attacco e le circostanze della morte dei due connazionali.
© X
La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, i due tecnici italiani dipendenti della Rheinmetall rimasti uccisi in Kuwait durante un attacco con droni. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, ipotizza il reato di omicidio e altre fattispecie di reato e punta a ricostruire la dinamica dell'attacco e le circostanze della morte dei due connazionali.
I due lavoratori sono morti dopo essere stati colpiti dalle schegge di droni durante un raid che le autorità kuwaitiane hanno attribuito all'Iran. Teheran però ha respinto le accuse di essere dietro l'attacco, negando il proprio coinvolgimento e dicendosi disponibile a un'indagine congiunta per accertare le responsabilità.
Kuwait convoca l'ambasciatore iraniano
Intanto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Kuna, il ministero degli Esteri del Kuwait ha convocato l'ambasciatore iraniano, Mohammad Totonchi, per consegnare una nota di protesta contro "i continui attacchi iraniani" al Paese, "l'ultimo dei quali messo a segno ieri con un drone" e che ha "causato la morte di due cittadini italiani e il ferimento di un kuwaitiano e un pachistano".
I due tecnici stavano facendo manutenzione ad antenne radar
Al momento dell'attacco, Saccoccio e Lo Russo, erano impegnati in attività di assistenza e manutenzione tecnica dei sistemi di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle forze armate del Kuwait. Secondo le ricostruzioni diffuse stavano lavorando alle antenne di rilevamento del sistema radar quando sono stati raggiunti dai detriti dei velivoli, in seguito all'intercettazione dei droni.