Intanto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Kuna, il ministero degli Esteri del Kuwait ha convocato l'ambasciatore iraniano, Mohammad Totonchi, per consegnare una nota di protesta contro "i continui attacchi iraniani" al Paese, "l'ultimo dei quali messo a segno ieri con un drone" e che ha "causato la morte di due cittadini italiani e il ferimento di un kuwaitiano e un pachistano".