La notizia ha immediatamente acceso il dibattito sulla tutela del personale civile impiegato in aree ad alta tensione geopolitica. La Fiom-Cgil, a livello nazionale, ha definito la tragedia un episodio gravissimo, sollecitando il governo e le imprese a predisporre subito il rientro in Italia dei lavoratori operativi nelle zone più a rischio. Secondo il sindacato, infatti, nessun protocollo di sicurezza può garantire davvero l'incolumità fisica in contesti di guerra. Per la giornata di domani è già stata indetta un'assemblea in sciopero presso lo stabilimento romano di Rheinmetall. "Non ci sono protocolli o procedure di sicurezza in grado di assicurare l'incolumità delle persone in territori di guerra", hanno sottolineato dal sindacato.