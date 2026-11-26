Avevano 65 e 36 anni Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, i due lavoratori italiani che hanno perso la vita in Kuwait a seguito di un'esplosione innescata da un raid con droni. Entrambi lavoravano per la Rheinmetall Italia, distaccamento del principale gruppo industriale tedesco attivo nei settori della difesa e della sicurezza, e si trovavano nel Paese del Golfo per svolgere interventi tecnici su sistemi di difesa antiaerea all'interno di una base militare kuwaitiana.
Chi erano le due vittime
Originario di Formia, in provincia di Latina, Antonio Saccoccio era una colonna storica dell'azienda. A 65 anni, e ormai prossimo al pensionamento, vantava una lunga carriera in fabbrica e una competenza approfondita sugli apparati difensivi prodotti dal gruppo. Al suo fianco lavorava Emanuele Lo Russo, 36enne romano, entrato in Rheinmetall nel luglio 2023. Fuori dall'ambito lavorativo, Lo Russo coltivava la passione per lo sport in palestra, tifava per la Roma e amava esplorare il mondo, tanto che di recente era stato in vacanza in Thailandia insieme agli amici.
L'incarico nella base kuwaitiana
I due specialisti erano stati inviati nella base militare in Kuwait per eseguire operazioni di manutenzione sulle antenne di rilevamento dei sistemi antiaerei Skyguard. Si tratta di batterie difensive prodotte proprio da Rheinmetall, che da diversi anni rifornisce le forze armate locali con queste tecnologie. Saccoccio e Lo Russo hanno tragicamente perso la vita proprio mentre stavano lavorando su una delle antenne.
Proclamato lo sciopero
La notizia ha immediatamente acceso il dibattito sulla tutela del personale civile impiegato in aree ad alta tensione geopolitica. La Fiom-Cgil, a livello nazionale, ha definito la tragedia un episodio gravissimo, sollecitando il governo e le imprese a predisporre subito il rientro in Italia dei lavoratori operativi nelle zone più a rischio. Secondo il sindacato, infatti, nessun protocollo di sicurezza può garantire davvero l'incolumità fisica in contesti di guerra. Per la giornata di domani è già stata indetta un'assemblea in sciopero presso lo stabilimento romano di Rheinmetall. "Non ci sono protocolli o procedure di sicurezza in grado di assicurare l'incolumità delle persone in territori di guerra", hanno sottolineato dal sindacato.
Il cordoglio delle istituzioni
Alle parole delle sigle sindacali si è aggiunto il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha espresso la solidarietà dell'intero territorio alle famiglie, ai colleghi delle vittime e alle comunità di Formia e Roma colpite dal lutto. "Il Lazio si stringe alle famiglie di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo - ha dichiarato Rocca - Ai loro cari desidero far giungere il mio cordoglio e l'abbraccio dell'intera regione".